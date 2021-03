Proiezione docufilm Non Più Non Ancora

Evento online gratuito il 5 marzo organizzato da AIPD Pisa Onlus all'interno del progetto ISI - Inclusione, Sport, Istruzione - Facile Così!

In programma la proiezione del documentario Non Più / Non Ancora, il docufilm che ha raccolto le voci e le emozioni di ragazze e ragazzi pre-adolescenti su scuola, bullismo, sogni, amore, famiglia e paure. A seguire il dibattito con Maria Grazia Contii, regista e pedagogista all'università di Bologna e con Paolo Marzoni regista e montatore.

"La pre-adolescenza è una fase chiave della crescita di ogni individuo, quel momento in cui inizia il distacco dai genitori e in cui il bambino comincia a costruire il proprio mondo, governato da leggi proprie e narrato con un linguaggio che spesso non capiamo. 'Non più, non ancora' vuole cercare di investigare questo mondo, lasciando liberi i ragazzi di raccontarlo con le proprie voci, al fine di colmare la distanza che spesso ci impedisce di ascoltare e comprendere, e magari risolvere, i loro disagi."

Perchè ISI - Facile Così ha scelto di proiettare e discutere di questo docufilm?

ISI - Facile Così ha come obiettivi principali la sensibilizzazione della comunità nei confronti della diversità e la facilitazione del percorso di integrazione di bambini e ragazzi con sindrome di Down e disabilità all'interno delle realtà sociali, sportive e scolastiche in cui sono inseriti e da cui spesso rischiano di rimanere esclusi, seppure in maniera non formale. Questo documentario ha l'opportunità a chi non la trova o non ce l'ha di far sentire la propria voce, di farsi vedere, di rivendicare la sua presenza nella vita di tutti giorni e queste opportunità sono le stesse che ISI - Facile Così ha deciso di creare con gli eventi, i corsi, i laboratori e tutte le esperienze che fanno parte dei tre moduli Inclusione, Sport, istruzione.

