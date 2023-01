Don Backy in una doppia presentazione di libri alla Casa Culturale di San Miniato

Due libri per una leggenda della musica italiana come Don Backy in appuntamento alla Casa Culturale. Mercoledì prossimo (25 gennaio) il noto cantautore santacrocese sarà ospite del circolo Arci alle ore 21 per la doppia presentazione di due sue fatiche letterarie. Il primo, 'Io che miro il tondo' (Edizioni Clichy, 2017) è l’edizione di uno scritto redatto negli anni ’60, un romanzo dalle forti connotazioni autobiografiche oggi editato in una versione aggiornata. Il secondo 'Testi come poesie' (Compagnia Nuove Indye, 2022) attraversa tutta la carriera dell’artista seguendo il filo dei sui testi più celebri e profondi. Un ventaglio di tutte le varie sfaccettature di quel caleidoscopio dell'amore felice, sofferto, malinconico, nostalgico, persino alienante che ha rappresentato il nucleo centrale della sua produzione. Viaggio che concede anche qualche retroscena sulla genesi di alcuni dei testi più celebri, come 'La storia di Frankie Ballan', che Don Backy scrisse traendo ispirazione da una storia realmente accaduta ad un suo amico, un brano che costituì poi, insieme a 'Fuggiasco', il suo 45 giri d'esordio in campo discografico nel team del Clan Celentano, la medesima etichetta con la quale arrivarono poi i grandi successi: 'L'amore', 'L'immensità', 'Canzone', 'Casa bianca', 'Poesia', solo per citarne alcuni. L'evento è a ingresso gratuito ed è organizzato dal circolo di San Miniato Basso.