Casciana Terme, al Teatro Verdi il 'Don Giovanni' di Mozart

Domenica 26 febbraio, alle 16, andrà in scena al Teatro Verdi di Casciana Terme il 'Don Giovanni' di Mozart. L'appuntamento rientra nel calendario di eventi di IOF in Tuscany, la stagione lirica itinerante realizzata da Italian Opera Florence, fondata dal Maestro David Boldrini insieme con Elena Pinciaroli, che da gennaio a maggio fa tappa in alcuni dei più suggestivi teatri storici della Toscana.

Il 'Don Giovanni' di Mozart è un'opera lirica in due atti ed è il secondo dei tre drammi giocosi che il compositore austriaco scrisse su libretto dell’italiano Lorenzo Da Ponte (dopo Le nozze di Figaro e prima di Così fan tutte). Scritta nel 1787, quando Mozart aveva 31 anni, è considerata uno dei massimi capolavori della musica di tutti i tempi. A Casciana Terme gli interpreti saranno: Marzio Giossi (Don Giovanni), Omar Cepparolli (Leporello), Alessandro Ceccarini (Masetto), Davide Procaccini (Commendatore), Laura Andreini (Donna Anna), Alfonso Zambuto (Don Ottavio), Valentina Rugolo (Donna Elvira), Tatiana Previati (Zerlina). L’Orchestra e il Coro Italian Opera Florence saranno diretti dal Maestro Marco Severi. Regia di David Boldrini, scene e costumi IOF.

Info

Informazioni e biglietti: www.italianoperaflorence.it