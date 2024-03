'Donne terra dignità', incontro in biblioteca a Vicopisano

Sabato 9 marzo, ore 17:00 Biblioteca P. Impastato, Vicopisano (PI)

DONNE TERRA DIGNITÀ - Presentazione del reportage a fumetti dell’autrice Antonella Selva



“Cambiammo strategia: bisognava unire la comunità. Fu così che nacque l’associazione L’Agricoltore Moderno”.



'Donne terra dignità' è un reportage giornalistico a fumetti pubblicato dalla casa editrice pisana Astarte Edizioni e dedicato alle vicende eccezionali del villaggio marocchino di Lambarkyine.



Una comunità dell’entroterra, minacciata dalla siccità, in cui la situazione peggiora quando a un notabile del luogo sono concessi i terreni su cui sorge il villaggio. La nascita di una cooperativa, l’alleanza fra la comunità rurale e alcune figure-chiave dell’Università di Rabat, il ruolo centrale della componente femminile e un giovane uomo che riesce a rendere coeso il villaggio permetteranno la sua rinascita come modello di transizione ecologica.



La lotta della comunità di Lambarkyine è quella di tutte le persone e le comunità che difendono la propria terra, e trova il suo doppio nella comunità neo-rurale dell’Appennino tosco-emiliano, i cui esponenti commentano – lungo il testo – la vicenda narrata.



L’appuntamento è fissato per sabato 9 marzo alle ore 17.00 presso la Biblioteca P. Impastato di Vicopisano (via Lante 50, Pisa) per scoprire tra le immagini di 'Donne terra dignità' una storia di solidarietà e rinascita. Insieme all’autrice Antonella Selva ci saranno Renata Pepicelli (Università di Pisa) e Roberta Denaro (Università L’Orientale - Napoli). Alla presentazione parteciperanno anche alcuni rappresentanti del Progetto 'A fior di Terra', del gruppo di mutuo aiuto 'Socialismo Poderale', dell'azienda agricola 'Il cardo' e del Gruppo d'acquisto solidale Vicopisano.



L’evento è organizzato dal Consiglio per le pari opportunità del Comune di Vicopisano nell’ambito di un ciclo di eventi dedicati alla Giornata internazionale della donna.



Dopo la presentazione sarà possibile fermarsi per una degustazione di tè marocchino.