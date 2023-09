Grande fermento per il grande evento che animerà a settembre il Centro Sportivo Dream. il 9-10 settembre dalle ore 17 alle ore 23 saranno spalancati i cancelli per il primo 'Dream in festa', evento organizzato congiuntamente da tutte le società sportive del Dream e che prevede attività di gioco per bambini, ragazzi e famiglie (giochi tradizionali, caccia al tesoro con premi e altri) si mescoleranno con attività sportive (green volley, tiro al canestro, spikeball, badminton, pickleball, dimostrazioni di pattinaggio), magia e giocolieria, eventi rivolti al clima e sociali (si parlerà di api, ci saranno i cani da recupero), e la sera eventi musicali per tutti i gusti e anche per ballare.

Il tutto accompagnato da una offerta enogastronomica gestita sia dal ristoro del Dream (griglia sempre accesa, zona pizza e dintorni, dolci, gazebo cocktail e bevande in generale), ma con la presenza di Street Food (bomboloni, gelati artigianali, cibo vegano). Saranno sempre presenti poi associazioni sportive, di volontariato e sociali, con delle proposte di attività.