Tirrenia, incontro con Ermanno Bencivenga ai Bagni Roma

Domenica 4 giugno, alle 18 al bagno Roma di Tirrenia, l'editore vecchianese MdS, in collaborazione con la Libreria Civico 14, presenta un suo prestigioso autore, Ermanno Bencivenga, filosofo presso l'Università di Irvine in California che dialoga sui libri e sui temi a lui cari. La logica la morale, la politica. Il filosofo collabora con MdS dal 2014 anno della pubblicazione del libro "Il giorno in cui non tornarono i conti", e del progetto di scrittura creativa svolto all'interno del carcere don Bosco di Pisa, culminato con un incontro in carcere e una lectio magistralis sul Critone di Platone. Nel tempo sono stati pubblicati anche Case e Amori. Due intensi romanzi per quadri sull'ipocrisia della vita borghese, sulla vita di apparenza sulla mistificazione di affetti e relazioni. Non meno importante il testo teatrale "Abramo", una riscrittura del noto passo biblico. In Viaggio dagli Stati Uniti in Italia per un ciclo di conferenze e presentazioni Ermanno Bencivenga fa tappa a Pisa e particolare al Bagno Roma di Tirrenia, per dialogare con Fabio della Tommasina, della casa editrice pisana Mds, sui libri pubblicati e sui progetti e attività condivisi in territorio pisano.

L'autore

Ermanno Bencivenga è professore ordinario di filosofia presso l'Università di California; logico di fama, ha dato importanti contributi alla filosofia del linguaggio, alla filosofia morale e alla storia della filosofia. In "Oltre la tolleranza, Manifesto per un mondo senza lavoro" e "Parole che contano" ha elaborato una nuova utopia politica. Per il grande pubblico ha scritto (fra l'altro) "La filosofia in ottantadue favole" e "Il bene e il bello: etica dell'immagine". È autore delle raccolte di racconti I delitti della logica e di cinque raccolte di poesie. Ha fondato e diretto per trent'anni (fino al 2011) la rivista internazionale di filosofia «Topoi». Collabora al quotidiano «Il Sole-24 Ore». Per MdS Editore ha scritto un testo nell'antologia Favolare e Gabbie. Pubblica testi di intervento politico sul giornale,