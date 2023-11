Escursione alle Cerbaie e alla riserva di Montefalcone

L’Autunno è arrivato, la pioggia scende, le foglie si colorano di caldi colori...dove possiamo trovare una foresta di alberi cangianti intorno a noi?



Esiste un altopiano, a Oriente del Monte Pisano, che nasconde fra i suoi vallini dei luoghi pieni di sorprese: la Riserva delle Cerbaie, tra il Padule di Bientina e il Padule di Fucecchio, fra le Province di Pisa e Firenze.

Un itinerario facile da godere in serenità, impreziosito dalla visita alla Riserva Statale di Montefalcone. L’ingresso alla Riserva è gratuito ma limitato a gruppi autorizzati su prenotazione.



Lunghezza: 12 km

Dislivello 100 m

Difficoltà: facile

Difficoltà: nessuna, possibilità di trovare fango

Max partecipanti: 25 persone

Cani: NO, per regolamento della Riserva di Montefalcone

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione



• € 15,00 adulto fino a 12 anni

• € 12,00 sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica

- Organizzazione visita alla Riserva di Montefalcone



Per prenotarti e partecipare compila questo modulo

https://www.azimut-treks.it/escursione-cerbaie-riserva-statale-montefalcone



• Mail: andreini.letizia@gmail.com