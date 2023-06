Festa dei Parchi, escursione al Calambrone

Domenica 2 luglio, alle 17 alla Chiesa di Eliopoli, è prevista la partenza per un'escursione che guiderà i partecipanti alla scoperta della Selva Pisana, un lembo esteso di bosco che va da Livorno a Viareggio colonizzato da una variegata vegetazione tipica sia di luoghi caldi che di luoghi umidi. Dal bosco verrà poi raggiunto il mare per osservare da vicino gli ecosistemi dunali. L'escursione è gratuita in occasione della Festa dei Parchi.

Info

Prenotazione obbligatoria entro sabato 1 luglio alle 18, numero max di partecipanti 20.

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare Andrea Somma al numero 3204603529.