Escursione sulle dolci colline di Peccioli

Come tutti gli anni si andrà in giro in cerca dei colori autunnali dei vigneti....tornando sulle colline vicino a casa. Un piccolo angolo di tranquillità quello di Peccioli, un percorso che tra crinali, ruscelli, chiesette, poderi, vigneti regalerà bellissimi panorami sulle colline pisane. Peccioli è un interessante paese medioevale che domina la Val d'Era, famoso per avere nel suo territorio l'osservatorio astronomico, il museo archeologico, il museo dell'arte contadina e tanto altro. Al termine eventuale assaggio di vini e taglieri di affettati e crostini

Logistica: appuntamento ore 9.30 a Peccioli in piazza del Carmine al Bar La Gattona (con le auto già parcheggiate). Partenza subito a piedi.

Dati tecnici:

percorso ad anello

Dislivello totale in salita 270 m; lunghezza 10 km.

Tempo medio effettivo di cammino 3 ore circa.

Il percorso si sviluppa su stradine asfaltate e strade sterrate. Percorso Escursionistico facile

Costo escursione:

N° partecipanti: min 6 max 12 - Costo: 15 euro/pax adulti - Gratis sotto i 12 anni



Iscrizione obbligatoria, si accettano iscrizioni fino al venerdì precedente ore 20.00. Pagamento in contanti il giorno dell'escursione. La prenotazione è comunque impegnativa.

