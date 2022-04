Alla ricerca di orchidee spontanee sul monte di San Giuliano

Questo percorso ad anello si sviluppa lungo una zona molto interessante dal punto di vista storico e naturalistico e più precisamente all’interno dell’A.N.P.I.L Monte Castellare. In questa grande area assolata con vegetazione caratterizzata principalmente a gariga sono presenti molte specie botaniche quali l’elicriso (Helichrysum italicum), l’Euphorbia spinosa, la vedovella dei prati (Globularia punctatum), l’iris (Iris lutescens), il cisto (Cistus monspeliensis, Cistus salvifoulius), il lentisco (Pistacia lentiscus), la fillirea (Phyllirea sp. pl), il mirto (Myrtus communis) e l’alaterno (Rhamnus alaternus). Si salirà fino alla tonda cima del Monte di San Giuliano dove si potranno osservare specie botaniche di alto interesse naturalistico e godere dello splendido panorama che si estende dalle Alpi Apuane e l’Appennino fino al mare.

Di notevole interesse botanico sono le numerose e talvolta rare orchidee che colorano il Monte Pisano dal mese di mazo fino a giugno presentando, in particolar modo in questa zona, una gariga multicolore. Alcune tra le specie presenti sono: Ophrys sphegodes, Orchis papilionacea, Serapias neglecta, Serapian lingua, Orchis maculata, Ophrys apifera, Orchis morio, Orchis simia, Orchis tridentata.



Durata: intera giornata con pranzo al sacco

Difficoltà: ( E+ ) itinerario escursionistico, presenza di un tratto ripido in discesa fuori sentiero (media)

Sviluppo percorso: ad anello

Dislivello massimo: 316 m.

Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti (di cammino escluse le soste)

Ritrovo: ore 10:00 alla Stazione Ferroviaria di San Giuliano Terme (PI). Il rientro è previsto indicativamente entro le ore 15:00.



Info: Guida GAE Michele Colombini cell. 347 5870026 (solo telefonate NO info per SMS o WhatsApp)

Iscrizioni: iscrizione online obbligatoria c

Contributo richiesto: 14,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE), 8,00 € Soci FIE – ERA, bambini e ragazzi fino a 16 anni e Studenti Universitari.



Occorrente: Come a tutte le escursioni consigliamo di indossare scarponi o scarponcelli da montagna e abbigliamento da escursionismo. In un unico zainetto si prega di portare acqua, uno snack, pranzo al sacco, materiale impermeabile (se necessario). Utili i bastoncini da trekking.