Escursione nel particolare mondo di Coltano e la prima idrovora

Sabato 26 febbraio 2022

Appuntamento a Coltano!

Coltano, un mondo agricolo ma non solo, tra i campi si accumula acqua dando origine a laghetti temporanei dove gli uccelli possono fermarsi. I partecipanti cammineranno nella natura ma anche nella storia, tra laghetti, idrovore, aziende agricole, ville medicee, boschetti e onde radio... un percorso in piano in un'area decisamente particolare e in più torneranno a cercare le idrovore di Pisa



Logistica:

Appuntamento alle ore 10.00 a Coltano, di fronte alla Villa Medicea

Partenza a piedi dal parcheggio

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Dati tecnici:

Percorso ad anello di difficoltà facile. Il percorso si sviluppa su carraie, sentieri, strade sterrate ed asfaltate fuori dal traffico.

Bambini abituati a camminare dagli 8 anni in su.

Dislivello circa 50 mt,

Tempo di percorrenza 4 ore circa

Lunghezza: 13 km circa



Cosa portare con sé:

uno zainetto giornaliero con almeno un litro e mezzo di acqua a testa, oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo impermeabili, può esserci fango



Costo escursione:

N° minimo 5 e massimo di partecipanti: 25

Costo: 18 euro/pax adulti - Gratis sotto i 12 anni

la quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata.



Prenotazioni:

contattare Francesca

info@naturatour.it

339.3670805 whatsapp



Per questa escursione NON serve il Green Pass