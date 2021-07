Escursione al tramonto alle cave di Uliveto Terme

L’escursione inizierà dal paese di Uliveto Terme, in provincia di Pisa (Comune di Vicopisano) per poi iniziare a salire sul monte lungo una strada sterrata panoramica. Alcuni punti della salita sono abbastanza ripidi ma il panorama allieterà le soste per riposarsi. I partecipanti continueranno a camminare fino ad arrivare ai gradoni delle vecchie cave di Uliveto Terme, dove è prevista una pausa per la cena al sacco e per goderci il tramonto.

Il rientro sarà lungo una comoda sterrata che passando presso la Torre di Caprone condurrà alle auto.

DATI TECNICI:

Lunghezza: circa 10 km Dislivello: 270 mt

Altezza massima: 275 mt Terreno: escursione su strade secondarie asfaltate, sterrate, sentieri, punti panoramici di crinale

LOGISTICA:

Appuntamento: Ritrovo a Uliveto Terme (parcheggio lineare di via Suor alma)

Cena al sacco.

Fine: ore 22.30/23:00

COSA PORTARE CON SE:

Si consiglia di portare con sé, uno zainetto giornaliero con almeno un litro di acqua a testa; indossare capi sportivi e scarpe da escursionismo con suola scolpita. Portare maglietta di ricambio e un capo caldo per la sera. Cena al sacco

Covid-19: seguendo le disposizioni odierne sono OBBLIGATORI: nello zaino la vostra mascherina, un disinfettante per le mani e un sacchetto per i rifiuti.

COSTO:

N° Partecipanti: min 6 – max 15 La quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata con assicurazione RC

Link per iscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb-3JSUBfHVpkxwUmi9VFjQB4BszAsKF5eOWfE8_BygEWIKw/viewform

Info: Naturatour di Francesca Uluhogian

www.naturatour.it

339.3670805 - Whatsapp



Guida ambientale - Guida Turistica - AccompagnatorePisa

