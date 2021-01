Escursioni all'oasi WWF del Bottaccio e Bosco Tanali

DESCRIZIONE

I boschi di Bottaccio e Tanali rappresentano un vero gioiello del territorio dell'ex padule di Bientina. Grazie all'attività di tutela di WWF e Legambiente queste aree costituiscono una importanze testimonianza di quello che era, un tempo, l'aspetto del territorio circostante.

Al loro interno avremo modo di osservare esempi di boschi igrofili e mesofili, habitat sempre più rari, ma preziosi per la loro ricca biodiversità.



INFO TECNICHE

Lunghezza: 10 km

Dislivello 0 m.

Difficoltà: E (escursionistico) adatto a persone abituate a camminare

Adatto a bambini sopra 12 anni ma invitiamo tutti i genitori a contattarci per un confronto preliminare.

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche ma richiede un buon allenamento alla camminata.



𝗤𝗨𝗢𝗧𝗔 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘𝗖𝗜𝗣𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

ESCURSIONE

• € 17,00 adulto (sopra 12 anni)

• € 12,00 sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica.

- Donazione per l'ingresso in oasi.

_____________________________________



• Whatsapp: 3335219968 (Lun-Ven ore 10-18)

• Mail: federico@azimut-treks.com

Azimut-treks

Guida Ambientale Escursionistica - LAGAP Federico Lazzeretti