Italia - Galles e 'Crazy for footbal' per la rassegna 'Al cinema con gli Azzurri' al Bagno degli Americani

Un'altra vittoria, un altro 3 a 0 e l'Italia di mister Mancini è agli ottavi di finale di Euro 2020. Adesso occorrerà capire se passerà da prima o da seconda del gruppo A e per farlo bisogna fare risultato utile con il Galles. Al Bagno degli Americani è possibile seguire questo appuntamento sul classico ledwall domenica 20 giugno alle 18. Seguirà, sempre per la rassegna 'Al cinema con gli Azzurri' (a cura del Cinema Arsenale), il documentario 'Crazy for football' di Volfango De Biasi, in collaborazione con Aipd Pisa onlus all'interno del progetto 'Isi, Inclusione Sport Istruzione', associazioni che interverranno nel corso della serata.

Per prenotare: 3423513884.

La scheda.

Da anni Santo Rullo, presidente dell'Associazione italiana di psichiatria sociale, si batte perché i pazienti affetti da disturbi mentali vengano reinseriti nella società, e uno degli strumenti che ha individuato è il gioco del calcio. Già nel 2006 Volfango De Biasi aveva raccontato in Matti per il calcio l'esperimento del dottor Rullo. Dieci anni dopo De Biasi torna a parlare di calcio e psiche in modo più maturo e strutturato in Crazy for Football, documentario che racconta la formazione della squadra nazionale composta da pazienti psichiatrici che ha partecipato in maglia azzurra ai campionati mondiali del Giappone.

