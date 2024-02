Fabio Fabbrizzi, musiche di Telemann, Bach, Mercadante, Karg-Elert, Ibert, Varèse, Vasks

Concerto dedicato al flauto solo a Pisa, per il ciclo Scatola Sonora della rassegna musicale 2023/2024 della Scuola Normale Superiore. Nella storica Sala Azzurra del Palazzo della Carovana, in Piazza dei Cavalieri alle ore 21 di mercoledì 7 febbraio, Fabio Fabbrizzi eseguirà alcuni motivi per flauto solo che attraversano vari secoli ed epoche musicali, dal 1.700 ai nostri giorni, da Telemann, Bach, Mercadante, a Karg-Elert, Ibert, Varèse, Vasks. Biglietti presso il Teatro Verdi di Pisa. Maggiori info su www.sns.it