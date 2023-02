Carnevale, festa a Putignano

Martedì 21 febbraio, a Putignano, si terrà l'iniziativa 'Carnival-Festa di colori e solidarietà', promossa dal circolo Arci di Putignano, patrocinata dal Comune di Pisa e realizzato con la collaborazione di: Associazione Di Mente In Mente, ASD Frecce Pisane, Radiograd, pubblica assistenza di Pisa sezione di Riglione, Greenpeace Gruppo Locale di Pisa, Istituto Comprensivo Gamerra, Note al Vento e Scout pisa1 Agesci. L'iniziativa, gratuita ed aperta a tutta la cittadinanza, prevede una sfilata con partenza alle 16 da via Lavaggi (ex fabbrica dei fiammiferi) ed arrivo in piazza XXV Aprile a Putignano, dove la Festa proseguirà nei locali del Circolo Arci.