'Festa dei Parchi': a San Rossore oltre 30 visite guidate gratuite

Torna anche quest’anno la 'Festa dei Parchi', oltre 30 visite guidate gratuite organizzate da giugno a settembre con protagonista il Parco San Rossore. "un'occasione ulteriore per conoscere il Parco le sue Tenute: Tombolo e Coltano, San Rossore, la riserva della Bufalina fino alla Tenuta Borbone con la Lecciona ed il Lago di Massaciuccoli, Calambrone con le sue dune e la Cornacchiaia, Marina di Vecchiano e la Tenuta di Migliarino, ambienti da conoscere, vivere, amare, curare e rispettare. Tutti insieme", dice il presidente Lorenzo Bani.

A piedi, in bici o in battello, con passeggiate escursionistiche, eventi musicali e giochi per i più piccoli. Grazie al contributo della Regione Toscana ed alle associazioni ambientaliste e del territorio Legambiente Pisa e Versilia, Wwf Alta Toscana, Pro Loco Coltano, Oasi Lipu. Continuano anche gli appuntamenti di 'Aspettando ViviParco': questo fine settimana teatro itinerante dalla Villa alla Spiaggia del Gombo con Azul, prenotazioni sul sito.

Si parte domenica 11 giugno a Coltano con 'Pollicino e le sue bricioline', percorso dedicato ai piccoli, un'avventura nel bosco per cercare gli indizi per scoprire chi vive in questo magico luogo. Domenica 18 giugno all'Oasi Lipu si andrà 'Alla scoperta delle erbe palustri' e poi ancora ci saranno escursioni in bici alla scoperta dei tesori nella Selva Pisana, visite didattiche per spiegare i vari ambienti del Parco e conoscere gli animali da salvare come il fratino e la tartaruga, appuntamenti serali per vedere le stelle immersi nella natura. Il programma completo sul sito del Parco con le informazioni e i numeri per prenotare.