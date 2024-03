Festa della donna 2024 al Penelope Sexy Disco di Pontedera

L’8 8arzo 2024 porta con sé un’occasione speciale: The Woman Night, la grande Festa Della Donna al Penelope Sexy Disco di Pontedera. Un evento straordinario pensato per esaltare l’eleganza, la bellezza e la grinta femminile, celebrando con stile la Festa della Donna in un’atmosfera di pura magia e divertimento.



Accompagnate dall'incredibile animazione di Maurizio Show Live Music, a partire dalle ore 21 le ospiti verranno deliziate con un'esclusiva cena spettacolo, un viaggio gastronomico attraverso i sapori toscani più autentici.

Ma è al calar della notte che la vera festa prenderà vita: sul palco i migliori Streapman nazionali - Marius, Cosmin, Mirko Seller, Michel, Joele, Fabio, Simone, Nicolas - si esibiranno in spettacoli mozzafiato.



I costi

- Ingresso con Cena Spettacolo: € 30,00 dalle ore 21,00

- Ingresso con Drink incluso dalle ore 22,30: € 20,00 uomo - € 15,00 donna





Link al sito per procedere con l’acquisto del biglietto: https://www.penelopesexydisco.it/prodotto/festa-della-donna-2024/