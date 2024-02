Festa di carnevale e spettacolo per bambini 'Alice'

Martedì grasso alla Città del Teatro

Festa di carnevale e spettacolo con Alice di Pilar Ternera



Martedì 13 febbraio alla Città de Teatro si terrà una grande festa con musica, giochi, tanto divertimento e lo strabiliante spettacolo ALICE della compagnia Pilar Ternera/ NTC.



Alle 17.00 negli spazi all’aperto festa di carnevale ad ingresso libero con sfilata delle maschere, giochi e balli per i più piccoli e una divertente selezione musicale di Giacomo d’Alelio, giornalista di cronaca culturale e speaker radiofonico di Punto Radio. (In caso di pioggia la festa sarà allestita nel foyer del teatro).



La festa continuerà fino con lo spettacolo per famiglie ????? della compagnia Pilar Tenera/NTC alle 19.00 (biglietti da 5 a 8 euro). Una messa in scena strabiliante che porterà il pubblico nel paese delle meraviglie!

'Alice' sarà un viaggio ad occhi aperti dove la sorpresa e l’inaspettato saranno alla base delle costruzioni sceniche e dei giochi teatrali. Gli attori, i costumi, le luci e le scenografie creeranno illusioni e distorsioni del reale, invitando lo spettatore a viaggiare con Alice in uno spettacolo non solo da vedere ma soprattutto da vivere.



Il carnevale alla Città del Teatro è un evento organizzato con il contributo del Comune di Cascina e la collaborazione dell’Associazione Mani Attive.



Martedì 13 febbraio

La Città del Teatro

17.00 Festa di carnevale ad ingresso libero

19.00 spettacolo Alice (Biglietti da 5 a 8€)



Prevendita biglietti in teatro e circuito TicketOne



La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina Pisa