Festa di primavera: il borgo di Nicosia tra camelie e tesori

Domenica 19 marzo 2023, a Calci, ai piedi del convento di Nicosia tra vicoli e giardini, torna l'appuntamento dedicato alle camelie!

Il convento di Nicosia “scende a valle” per fare festa insieme a tutte le persone che lo desiderano, invitando a osservare, conoscere e prendersi cura di altri tasselli che fanno parte di Nicosia o che la circondano.

La festa cambia veste e diventa una festa itinerante e diffusa lungo via Centofanti, tra vicoli, piazzette e giardini gentilmente messi a disposizione da privati.



In questo scenario faranno compagnia le camelie, i giochi, le mostre, il grande pic-nic, le passeggiate guidate, le installazioni diffuse, i laboratori, il gioco “Una camelia tira l’altra”, “Un bouquet per l'Acli”, la “Mappa dei tesori” e altro ancora per festeggiare insieme la primavera, nel suo significato più profondo di rinascita.





Il ricavato della giornata, tolte le spese, sarà finalizzato al recupero dell'Acli perché possa tornare a essere spazio aperto per tutta la comunità.