Giornata internazionale dei diritti della donna: le iniziative del Comune di Pisa

Martedì 8 marzo ricorre la Giornata internazionale dei diritti della donna per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Per celebrare la ricorrenza il Comune di Pisa, in collaborazione con il Comitato Cittadino per le Pari Opportunità ed altri enti ed associazioni cittadine, ha organizzato una serie di iniziative che si svolgeranno per tutto il mese di marzo.

Per quanto riguarda martedì 8 marzo, la giornata si aprirà alle ore 10 con la consegna alle dipendenti del Comune di un mazzetto di mimose a cura dell’Assessorato alle Pari opportunità. Alle ore 15, alle Officine Garibaldi, appuntamento con il convegno 'Le misure d’urgenza contro la violenza nelle relazioni familiari' organizzato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa.

Alle 17, nell’atrio di Palazzo Gambacorti, l’inaugurazione della mostra fotografica itinerante 'Sei bella da Morire' sulla violenza di genere. Sono 50 le opere, realizzate attraverso il contributo di 38 fotografe e fotografi appartenenti a tutto il territorio nazionale, che resteranno esposte fino al 12 marzo nell’atrio di Palazzo Gambacorti, con orario 9-19. Tra gli autori degli scatti in mostra anche la fotografa pisana Barbara Cerri che partecipa all’iniziativa presentando 3 opere.L’appuntamento, organizzato dal Circolo Fotografico Il Gruppo in collaborazione con FIDAPA Pisa, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Pisa.