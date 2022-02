Carnevale Bientinese

Una festa in maschera per tutti, grandi e piccini. Così si festeggia la domenica di Carnevale a Bientina, nel parco di Villa Pacini (messa a disposizione dall'amministrazione comunale) in piazza Martiri della Libertà. Tanto divertimento, musica, clown, giocolieri, frati. Non mancheranno ovviamente i coriandoli e i personaggi del gruppo 'I Bientinacci'.

L'ingresso è gratuito; controllo del Green Pass.