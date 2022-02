Carnevale popolare: festa in maschera al Teatro Nuovo-Binario Vivo

Torna 'Calendario popolare' con l'attesissimo appuntamento di febbraio: sabato 19 febbraio sbarca sul palco del Teatro Nuovo-Binario Vivo direttamente dall’Irpinia il più straordinario e antico dei suoi carnevali. La Scuola di Tarantella Montemaranese, ambasciatori di questa tradizione dalle radici antiche, trascinerà i partecipanti nel vortice del più caratteristico ballo in maschera d'Italia con suoni, musiche, balli e costumi montemaranesi. Doppio appuntamento con il workshop di Tarantella di Montemarano a partire dalle ore 16.30 e invece la sera alle 21 non ci sarà solo il concerto, ma una vera e propria festa in maschera in cui tutti, artisti e pubblico, daranno vita all’anteprima del carnevale più travolgente del Sud.

Prevendite disponibili su https://www.ciaotickets. com/.../scuola-tarantella...; oppure al botteghino a partire da un’ora dall’inizio del concerto. Per informazioni e prenotazioni: 3926204561 (workshop); 3923233535 (concerto). NORME ANTI-COVID: Per accedere è necessario essere muniti di Super Green pass e della mascherina FFP2. In sala è prevista la capienza ridotta al 50% ed è garantito il distanziamento tra nuclei familiari distinti per uno spettacolo in totale sicurezza.