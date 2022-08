Un’edizione speciale quella della Festa Medievale di Vicopisano di sabato 3 e domenica 4 settembre. Lo stop imposto dalla pandemia ha impedito, finora, lo svolgersi della tanto attesa XXV edizione, ma adesso è tornata.

Il programma completo della Festa, denso di iniziative, è disponibile sul sito dedicato e sulle omonime pagine Facebook e Instagram. Per sabato 3, tra le 23.30 e la mezzanotte circa, ci sarà uno spettacolo pirotecnico, per celebrare i 25 anni. Gli spettacoli di strada, itineranti per chiassi, piazzette e scorci di Vicopisano, saranno ancora più coinvolgenti, con sbandieratori, giocolieri, acrobati aerei, mangiafuoco, trampolieri, teatro itinerante ecc. grazie alla direzione artistica di Martina Favilla e di Antitesi Teatro Circo.

La cena medievale, nella piazzetta di Palazzo Pretorio, è ormai esaurita, sia sabato che domenica, ma ci si potrà rifocillare, a ogni angolo, dopo aver cambiato moneta all’ingresso e aver preso i grossi Pisani, grazie alle numerose e tipiche taverne, disseminate in tutto il borgo. Altra attrattiva di rilievo è il mercato medievale, con oggetti, anche per piccoli cavalieri e giovanissime dame, monili, e squisitezze varie, tanti e da scoprire.

La domenica pomeriggio, come sempre, il Medioevo sarà dedicato soprattutto ai bambini e alle bambine con divertimenti, giochi e animazioni dell’epoca. Per l’occasione i monumenti storici del borgo saranno aperti anche in notturna: Rocca del Brunelleschi, Torre e Camminamento del Soccorso e Torre dell’Orologio. Per informazioni, prenotazioni e costi: grupporosellini@yahoo.it, coopcapitolium.it, turismo@comune.vicopisano.pi. it.

L’ingresso alla Festa costa 6 euro ed è gratuito per i bambini. Parte del ricavato sarà utilizzato, come è stato fatto ogni anno, dall’associazione per opere di promozione sociale e turistica nel territorio. E' attivo anche un servizio di bus navetta gratuito, con partenza dal parcheggio del polo scolastico all’inizio di Viale Diaz.