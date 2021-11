A Calci torna la Festa dell'Olio il 27 e 28 novembre

Valorizzare il territorio del Monte Pisano partendo dal suo fiore all’occhiello: l’olio extra vergine d’oliva. Sarà proprio lui il protagonista della 'Festa dell’olio di Calci', la due-giorni in programma in Valgraziosa sabato 27 e domenica 28 novembre. Incontri, tavole rotonde, visite guidate, passeggiate nella natura, degustazioni e il mercatino di Natale saranno gli ingredienti di questa manifestazione che intende valorizzare e far ripartire un appuntamento fisso ed annuale dedicato al prodotto d’eccellenza del territorio. La due-giorni, che vedrà la partecipazione e il contributo di aziende agricole e associazioni del territorio, è organizzata da Strada dell’Olio dei Monti Pisani - che ha tra i suoi associati i 5 comuni del Monte Pisano - col patrocinio del Comune di Calci e in collaborazione con Ascoe, Assam, Scuola Potatura Olivo, Artigianato Mestierando Centro Commerciale Naturale di Calci e Compagnia Di Calci.



Di seguito il programma completo:



Sabato 27 novembre, ore 9, presso la Fattoria San Vito 'Incontri Tecnici – L’olivicoltura oltre la qualità dell’olio', una tavola rotonda partendo dalla gestione corretta e sostenibile dell'oliveto, proseguendo per la giusta lavorazione in frantoio, fino ad arrivare alla valorizzazione e riconoscimento delle caratteristiche organolettiche di ciascuna varietà. Relatori: Giorgio Pannelli, direttore della Scuola di Potatura dell'Olivo; Maurizio Servili, professore ordinario di Scienze e Tecnologie Alimentari dell'Università di Perugia; Barbara Alfei, capo panel ASSAM Regione Marche. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a f.elter@agrielter.com o via whatsapp al 3296764814. Numero massimo di partecipanti: 40 posti.

Alle ore 15 invece al Teatro Valgraziosa l'incontro 'L'olivicoltura a Calci tra passato, presente e futuro'. Al centro del dibattito gli intrecci storici che legano la Valgraziosa all'olio. A Calci erano presenti, ad inizio Novecento, decine di frantoi grazie alla ricchezza d'acqua che scendeva dal Monte Pisano e sempre a Calci, fu installato uno dei primi frantoi elettrici. I terrazzamenti, del resto, sono un elemento tipico di questo paesaggio e contribuiscono a distinguerlo e valorizzarlo. Non a caso, ancora oggi, sono tra le bellezze patrimonio UNESCO. E poi, varietà autoctone straordinarie che crescono sul territorio e famiglie che nei secoli, hanno saputo portare la cultura dell'olio di qualità, in giro per il mondo. Di tutto questo ne parleranno, dopo i saluti istituzionali del sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti, Ferruccio Bertolini (Compagnia di Calci), Fabio Casella (Sportello di Agroecologia Calci), Cristiana Ruschi (Az. Ag. Ruschi), Francesco Elter (Az. Ag. Elter). Per l'accesso al teatro è richiesto il Green Pass. Si consiglia inoltre la prenotazione al 3296764814 (anche whatsapp) o tramite email f.elter@agrielter.com

Subito dopo una bellissima iniziativa a cura della Compagnia Di Calci che assegnerà la prima edizione del premio 'Urcio Mensuratorio de Calci'. L’Urcio Mensuratorio fu una misura di capacità per l’olio in uso a Calci fin dal 1105. La Compagnia Di Calci, in collaborazione con l’Associazione Assaggiatori e Cultori Olio Extravergine di Oliva di Pisa e la Strada dell’Olio dei Monti Pisani, ha organizzato un premio con lo scopo di premiare le Aziende Agricole del territorio e far conoscere l’olio del Monte Pisano, la millenaria tradizione olivicola calcesana, le proprietà salutari e nutritive dell’olio.

Alle ore 17 sempre al Teatro Valgraziosa prenderà il via la tavola rotonda che chiuderà il convegno 'L'Olio come strumento per la valorizzazione di un Territori'. Come un prodotto come l'olio può diventare un volano per il turismo, lo sviluppo sociale, culturale, paesaggistico e economico per un territorio?

Il giornalista e docente all'Università dei Sapori autore del libro 'Olio e gli altri ingredienti della nostra vita' Maurizio Pescari guiderà la Tavola Rotonda insieme ai diversi ospiti. Per partecipare all'incontro all'interno del Teatro è richiesto il GREEN PASS. Si consiglia la prenotazione al 3296764814 (anche whatsapp) o a f.elter@agrielter.com

Grande attesa poi per la giornata di domenica 28 novembre, che ospiterà dalle 10 alle 19 in Piazza della Pieve il sesto Mercatino di Natale a Calci a cura di Artigianato Mestierando con la collaborazione del Comune, Centro Commerciale Naturale di Calci, associazione Nicosia Nostra e Compagnia di Calci. Qui artisti, produttori, associazioni e artigiani esporranno i loro prodotti per una giornata tra banchi, musica e dugustazioni. La mattina però inizia presto. Alle 8.45 ritrovo in Piazza della Propositura per chi ama camminare. Insieme alla Compagnia Di Calci si potrà partecipare a 'La Stiora', camminata sportiva tra gli olivi secolari. Un'esperienza alla scoperta del territorio, della sua storia e delle sue bellezze paesaggistiche. I VagaMonti Pisani accompagneranno i partecipanti lungo il percorso per una giornata all'insegna dello sport e della natura. Per prenotarsi, contattare Rinaldo Pierini 3494649333

Alle 14.30 la Compagnia Di Calci e Guideinpisa vi accompagneranno invece nella visita dell'Antico Coppaio di Villa Ruschi. Un luogo magico, pieno di storia, cultura e profumo d'olio. Per prenotare la visita inviare la richiesta via whatsapp al 3386761609).