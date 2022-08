Festa per la 40esima edizione del Rally di Casciana Terme

Il Rally di Casciana Terme raggiunge quest’anno l’edizione numero 40 e l’evento, in programma il 3-4 settembre, sarà preceduto da un altro importante appuntamento che si svolgerà la domenica precedente, il 28 agosto, al Ritrovo del forestiero organizzato dall’infaticabile patron Giovanni Gazzarrini.



Nell’occasione si festeggiano anche il centenario di fondazione dell’Automobile Club Pisa e la rinascita della Pegaso Corse Valdera, la scuderia automobilistica cascianese, nata nel 1977 e scioltasi una decina di anni fa, che ai primi di giugno si è ricostituita con la nuova denominazione Associazione Sportiva Pegaso Historic.



Nata nel 1967, la gara – di regolarità - è stata direttamente organizzata dall’ente fino al 1977 , ma l’Automobile Club non ha mai allentato il suo legame con il Rally di Casciana e con gli organizzatori, che dal 1978 si sono succeduti nel tempo dalla Pegaso Corse alla Balestrero fino alla Laserprom 015.



Vari personaggi del motorismo pisano hanno alimentato la continuità e il successo del Rally e a essi va il ringraziamento dell’Automobile Club Pisa indistintamente. Il sostegno economico e logistico dell’Automobile Club non è mai mancato e possiamo dire che le sinergie fra l’ente e gli organizzatori sono sempre state vincenti, fino a portare all’attuale prossima edizione, che consacra il definitivo rilancio del Rally di Casciana Terme , con l’acquisizione della validità per la Coppa Rally di sesta zona.



L’appuntamento nella cittadina termale, come detto, è previsto per il 4 settembre, ma il suo prologo è previsto il 28 agosto con l’appuntamento celebrativo Storia di un Rally organizzato dalla Laserprom 015 e la Pegaso Historic.





Elysa G. dj allieterà la serata.