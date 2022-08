Casciana Terme città dei bambini con la Festa di San Genesio

Indirizzo non disponibile

Saranno i bambini gli indiscussi protagonisti della Festa di San Genesio di Casciana Terme. Sono 66 anni che Casciana festeggia la ricorrenza dedicata al santo protettore dei bambini. Dopo due anni di Covid, grazie all'organizzazione della Proloco, il contributo del comune di Casciana Terme Lari e delle Terme di Casciana, la collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, la festa dei bambini torna al suo antico splendore. I bambini prenderanno simbolicamente possesso della città, con la consegna delle chiavi del sindaco al Gran Ciambellano del Regno dei Bimbi, rappresentato da un bambino o da una bambina. Il titolo richiama il dolce tipico che si continua a fare in quell’occasione: tondo con il buco in mezzo e farcito di canditi e uvetta.

Sono tantissimi gli eventi in programma: giovedì 25 agosto si aprirà all'insegna della messa solenne (ore 11), mentre il pomeriggio è dedicato a sport e divertimento. Alle ore 16 si svolgerà il 7° trofeo Valdera D.B. Corsa ciclistica junores; alle 18.30 lo spettacolo per bambini Circus Bandando; alle ore 21 la consegna del Premio San Genesio a tutti coloro che si sono impegnati a servizio della comunità in questi due anni di pandemia.

Venerdì 26 agosto spazio a Pompieropoli (ore 17) per tutti i bambini che sognano di diventare pompieri, alle 21 si canta con le sigle dei cartoni animati di Capsule Corp.

Sabato 27 agosto e domenica 28 agosto spazio al Casciana Brick Art, esposizioni di opere in mattoncini Lego con oltre 4o espositori provenienti da tutta Italia”. Ancora sabato 27 agosto, gara di barzellette con Gaetano Gennai, e dalle 23 il DJ Set sempre in piazza Garibaldi.