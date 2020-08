Torna il Festival Toscano di Musica Antica

Tredici concerti in soli due giorni. E' questa la formula pensata dal direttore artistico Carlo Ipata per la 25ª edizione del Festival Toscano di Musica Antica, nonostante le difficoltà dovute al Covid-19 e alla quasi totale assenza di finanziamenti. Se si eccettua infatti il contributo del Comune di Vicopi­sano, che vedrà l’apertura del festival venerdì 4 settembre con 4 concerti, questa edizione del festi­val sarà interamente autoprodotta da Auser Musici, l’ensemble in residenza guidato dallo stesso Ipa­ta.

"Quest'anno per forza di cose abbiamo dovuto fare un cartellone ridotto - spiega Fabiola Franchi, assessora al Turismo Comune di Vicopisano - e quindi abbiamo realizzato una piccola grande rassegna. Piccola per le dimensioni, ma grande come qualità. E questo festival di Auser Musici ci è sembrato perfetto per questo connubio tra qualità musicale in luoghi preziosi come il nostro teatro e la piazzetta di Palazzo Pretorio". Gli ensemble Auser Musici e Bassorilievi si esibiranno al Teatro di via Verdi e di fronte al Palazzo Pretorio di Vicopisano, mentre le tappe pisane saranno il Teatro Rossi Aperto, il Giardino della Limonaia e il sagrato della Chiesa di San Zeno.

"«In un momento come quello che stiamo vivendo in Italia - commenta Ipata - decidere di organizzare ugualmente il Festival Toscano di Musica Antica ci è sembrato doveroso nei confronti della nostra città. Farlo nei luoghi la cui destinazione d’uso è avvolta da anni da un assordante silenzio, è ancora più importante nell’ottica di un rilancio culturale che non può più attendere".

Come di consueto l’ingresso ai concerti sarà completamente gratuito, ma per evitare assembramenti i posti saranno limitati e i concerti ripetuti nell’arco della serata. Con le tre sessioni ripetute per ogni concerto, gli spettatori potranno così assistere ad un primo concerto alle 19, spostarsi alle 20 al secondo e concludere la serata con il concerto delle 21.30, oppure semplicemente scegliere una delle tre sessioni di loro gradimento. Lo staff di volontari di Auser Musici sarà presente ad ogni concerto per controllare le regole di distanziamento sociale e il corretto utilizzo della mascherina quando necessario, così come per la vendita dei cd che dovrebbe contribuire al recupero di una piccola parte delle spese sostenute.

Al concerto di sabato 5 alle 21.30 presso il Teatro Rossi Aperto gli Auser Musici presenteranno in anteprima assoluta l’ultimo lavoro andato in scena lo scorso anno nei teatri di Pisa e Pistoia, 'L’Empio Punito' di Alessandro Melani, del quale eseguirà alcune arie il soprano Raffaella Milanesi. Due i progetti discografici inseriti all’interno di questa particolare edizione del Festival: i sei concerti per flauto op. 10 di Antonio Vivaldi (qui in anteprima, che Auser Musici registrerá il prossimo autunno) e i Quartetti di Gaetano Donizetti, prossima produzione discografica del Quartetto Delfico, in programma sabato 5 presso il Giardino della Limonaia (solo 30 posti a sedere, i restanti 20 in piedi). A coronare la serata densa di appuntamenti, il concerto per sole voci dell’ensemble I Bei Legami diretto da Pietro Consoloni sul sagrato della Chiesa di San Zeno, dove sono previsti unicamente posti in piedi.

Le prenotazioni de­vono avvenire esclusivamente attraverso il sito www.ausermusici.org cliccando sui concerti prescel­ti, scegliendo uno degli orari proposti, presentandosi poi almeno un quarto d’ora prima dell’inizio e comunicando il proprio nome e cognome. Info: corradini@ausermusici.org.

Il calendario

venerdì 4 settembre

Vicopisano

Auser Musici

Teatro di via Verdi

Vivaldi op. 10 parte I

concerti ore 19 – ore 21

Bassorilievi

piazza Palazzo Pretorio

La soavità del suono

Bach, Telemann, Couperin

concerti ore 19 – ore 21

sabato 5 settembre

Pisa

Auser Musici

Teatro Rossi Aperto (via del Collegio Ricci)

Vivaldi op. 10 parte II

concerti ore 19 – ore 20

Presentazione cd Empio Punito di Alessandro Melani

con Raffaella Milanesi (soprano)

concerto ore 21.30

I Bei Legami

Chiesa di San Zeno

Rinascimento tra sacro e profano

concerti ore 19 – ore 20 – ore 21.30

Quartetto Delfico

Giardino della Limonaia Zona Rosa (vicolo del Ruschi)

Un quartettista inaspettato: Gaetano Donizetti

concerti ore 19 – ore 20 – ore 21.30

