Migliarino in fiera

Indirizzo non disponibile

L'8 maggio torna la Fiera di Migliarino che segna il ritorno alla normalità.

Tante le iniziative che faranno da contorno ai banchetti degli ambulanti e delle giostre: si comincia con lo spazio dedicato ad un mercatino fatto dai bambini improntato allo scambio e al riuso, per poi proseguire con una sfilata di bellezza canina a cura dell'associazione 'Le code nel cuore', i gonfiabili sportivi del Centro Sportivo Italiano che ha scelto questa fiera per una tappa del tour 'A ciascuno il suo sport', l'associazione UMMA PLAYGROUND che proporrà lo spazio del basket per tutti. Ci saranno inoltre anche gli espositori dell'associazione L'Occhio del Riciclone e gli stand delle associazioni del territorio.