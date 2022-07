Fiera di Sant'Ermolao a Calci

Torna la fiera patronale del Comune di Calci da sabato 6 a lunedì 8 agosto.

Tre giorni di intrattenimento, luna park in Via Brogiotti, mercato in via Roma, artigianato con Mestierando nei Giardini Sandro Pertini, street food in Piazza .



Spettacoli in Piazza Garibaldi a partire dalle ore 21

Ad aprire il programma venerdì 5 agosto la band Stereocomics che suonerà brani dei cartoni animati in chiave pop/rock.

Segue sabato 6 agosto con lo spettacolo di comicità. Sul palco si alterneranno Gianni Giannini, con la sua tipica comicità toscana e Andrea Rivera con il suo “E.T. CITOFONO CASA”, noto al pubblico per le sue collaborazioni con Serena Dandini, Santoro, Striscia la notizia, entrambi presentati dal giovanissimo Filippo Ignacchiti, in arte Pippetto, calcesano, che muove anche lui i primi passi nell’ambito della comicità.

Domenica 7 agosto è dedicata alla tradizione: sul palco il concerto della Filarmonica 'G. Verdi' di Calci, ormai conosciuta e apprezzata anche oltre i confini comunali, proponendo pezzi rock, pop e dance. Seguirà la tradizionale tombola di beneficenza a cura dell’Unità pastorale Valgraziosa e la Misericordia di Calci.

A concludere il programma degli spettacoli l’evento di lunedì 8 agosto: DJ Steve Martin farà ballare tutta la piazza con musiche degli anni 70/80/90.



Mercato e artigianato

A partire dalle ore 18 di sabato 6 agosto sarà allestito il mercato commerciale in via Roma e quello dell’artigianato e prodotti dell’Ingegno nei giardini Sandro Pertini a cura dell’associazione Mestierando.



Mostra artisti locali

Nella sala consiliare, dalle ore 18 alle 23 è allestita una mostra di artisti locali ad ingresso libero



Luna park

Attrazioni e giochi per i più giovani al luna park in via Brogiotti



Buon cibo



Grazie alla collaborazione con Confcommercio è stata attivata una manifestazione straordinaria di street food che prevede anche momenti di accompagnamento musicale, per rendere ancora più suggestiva e piacevole la cena.