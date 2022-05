Torna il Fierino di maggio a San Giuliano Terme

Il 2022 sancisce il ritorno di un altro storico appuntamento anch'esso sospeso per Covid negli scorsi due anni e atteso dalla comunità: il Fierino di maggio, che, come vuole la tradizione, si svolge il terzo lunedì del mese nella frazione capoluogo di San Giuliano Terme. Per tutta la giornata di lunedì 16 maggio, in largo Shelley, piazza Italia e via XX Settembre spazio dunque a giostre e mercatini, organizzati da Asam. Nel pomeriggio, alle 16, appuntamento con Daniela Bertini e la 'Bici delle storie' insieme a Claudio Fantozzi con le sue marionette.

Cenni storici (per i quali si ringrazia lo staff della biblioteca comunale 'Uliano Martini').

Il Fierino nasce nel 1832, come riportato su una delibera della comunità che istituisce questa fiera a maggio: per volontà di 'vari possidenti' si desidera aumentare le opportunità di commercio nel paese. Questa fiera era prevista per il terzo lunedì di maggio e dava avvio alla stagione estiva che veniva poi idealmente chiusa con la Fiera di San Bartolomeo del 24 agosto, giorno in cui San Giuliano Terme celebra il suo santo patrono. Dagli anni Sessanta e Settanta il Fierino di maggio viene definito nei documenti 'Fiera piccola'.