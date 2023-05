Flussi performance alla River Gallery

Sabato 27 maggio si terrà la performance flussi dalle ore 21 nella River Gallery di Pisa (Lungarno mediceo 9) Gli artisti Matthias Boss- violino, Guy-Frank Pellerin- sassofoni soprano, tenore,Eugenio Sanna- chitarra acustica, oggetti e Manrico Fiorentini- movimento, danza.

In Flussi, il suono si manifesta come un produttore di movimenti e il corpo a sua volta, come un generatore di suoni. Suoni trasportati come per caso e movimenti che appaiono e scompaiono fino al loro totale azzeramento e nella perdita consapevole e cosciente di un progetto estetico formale e formalizzante ma nel recupero totale di una creatività ad alto e rischioso potenziale e dalla grossa intensità espressiva.

I musicisti dal vivo interagiranno alla pari con il danzatore, con l'ambiente esterno, con le opere esposte nella galleria e con il pubblico presente, dando luogo ad una esperienza creativa, innovativa e dal carattere sorprendentemente multidimensionale.

Tutto questo sarà ambientato e inspirato alla mostra LUCI DI CARTA (attualmente in corso) di Marco Silvestroni che rimarrà aperta fino al 31 di Maggio con orario dal lunedi' al sabato dalle 16.00 alle 20.00.





per maggiori informazioni scrivete all’email concept.river.pisa@gmail.com, al profilo instagram concept river o passate alla River gallery (Lungarno Mediceo 9)