Food+Walk+Know al Monte Castellare

Nella cornice del Monte Castellare, la domenica si conclude con l’aperitivo al tramonto. Dove? Al Centro Visite con lo Staff del Birrificio 'La Staffetta' e la loro birra artigianale, dove si potrà scegliere tra una Birra Ipagea (Bionda Luppolata) o una 'Accademica' (Rossa Belgian Ale) in bottiglia da mezzo litro, abbinata ad un piatto preparato. A seguire i partecipanti si dirigeranno a vedere il tramonto con una passeggiata accompagnata lungo una comoda strada sterrata tra la vegetazione tipicamente mediterranea dei Monti Pisani, che conduce alla Villa Bosniaski meglio nota come Villa del Polacco, fatta costruire nell’Ottocento da Sigismondo De Bosniascki, medico e paleontologo, in cui vi aveva fatto allestire anche un museo privato dei suoi reperti fossili e carboniferi. La Villa, oggi inagibile, è circondata da un giardino che si sviluppa fino a una terrazza naturale da dove è possibile vedere il panorama della città di Pisa, fino al mare. Di ritorno al Centro Visite, ad attendere lo Staff del Birrificio 'La Staffetta' con un Seminario interessante e curioso sulle materie prime della birrificazione.



PROGRAMMA

Ore 19:15 Ritrovo e check-in Centro Visite Monte Castellare

Ore 19:30 Aperitivo 'La staffetta'

Ore 20:30 Partenza passeggiata accompagnata

Ore 21:30 Seminario



PARTECIPANTI MASSIMO 20



DETTAGLIO INFORMAZIONI



Tecnica di Camminata: Hiking, che si svolge su tratti non eccessivamente impegnativi - No veloce

Lunghezza Totale(km): 2,5

Difficoltà: FACILE

Sviluppo percorso: Ad anello



Info: +39 348 45 08 519



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA compilando il modulo in calce alla pagina del seguente link:

https://www.asdarcadia.com/27-giugno-2021-food-walk-know/

e confermata con il pagamento da effettuare tramite Paypal: https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=446KUAWVKXDSW

o tramite Bonifico a:

IT96V0103014001 000001061923



La non partecipazione deve essere comunicata entro le 12 ore prima per mail a montecastellare2020@gmail.com.

