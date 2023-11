'Nature', a Cascine di Buti lo spettacolo del mentalista Francesco Giorgione

Sabato 25 novembre, alle 21.15 al Teatro Vittoria di Cascine di Buti, Francesco Giorgione porterà in scena il suo nuovo spettacolo di mentalismo dal titolo 'Nature'. Si tratta del quarto onemanshow del mentalista cascinese (dopo i precedenti 'Esplorazioni Mentali', 'Mind Dominus' e 'Misterium') e, proprio come nei precedenti, anche questo show seguirà un fil rouge che collegherà i vari esperimenti che verranno messi in scena.

In 'Nature' si parlerà dei tre regni: animale, vegetale e “umano” che interagiscono tra loro e, essendo quindi strettamente interconnessi, si condizionano inevitabilmente. Proprio in ragione di queste connessioni e interdipendenze, ciascun essere umano è importante per il tutto, e l’universo senza di lui non sarebbe lo stesso. Il tutto sarà condito da curiosità (su animali, piante e natura umana) rivelate e spiegate durante tutto il corso dello spettacolo.

Francesco Giorgione si occupa di mentalismo da 11 anni, durante i quali, oltre a realizzare i 3 spettacoli già menzionati, ha scritto due libri sull’argomento e diversi articoli sulle più prestigiose riviste specializzate del settore. Ha inoltre tenuto conferenze, workshop e docenze, sia sul mentalismo che sulla comunicazione. Si definisce “mentalista emozionale” perché lo scopo dei suoi spettacoli non è tanto quello di sorprendere il pubblico, quanto di emozionarlo. 'Nature' mira a raggiungere questo risultato, anche attraverso un costante coinvolgimento degli spettatori.

Info

Chi fosse interessato a prenotare i biglietti può telefonare al numero 349 5890039. Per essere aggiornati sullo spettacolo e sulle attività di Francesco Giorgione potrete consultare il suo sito www.francescogiorgione.it oppure la sua pagina facebook: 'Francesco Giorgione mentalista emozionale'.