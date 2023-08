Pontedera Music Festival Summer Edition, Freedom Quartet in concerto

Ottavo appuntamento in cartellone per il Pontedera Music Festival 2023 Summer Edition: giovedì 31 agosto alle 21.30 presso il Piazzale Corradino d'Ascanio, si terrà il concerto dei Freedom Quartet "Voices. I grandi gruppi vocali del novecento. Dal Quartetto Cetra ai Queen".

I gruppi vocali che hanno fatto grande il novecento filtrati attraverso la sensibilità musicale dei Freedom Quartet. La musica vocale abbinata al fluire delle mode, ha portato una serie di quartetti a prevalere sugli altri, lungo tutto il corso del secolo passato. Lo spettacolo verrà suddiviso in 4 grandi periodi: "Il jazz vocale degli anni ’30 e ‘40" con i Golden Gate Quartet, le Andrews Sisters e il Trio Lescano, "Gli anni ’50 tra lenti e doo wop" con gli immancabili Platters e i nostrani Quartetto Cetra, "Gli anni ’60 tra Beatles e Beach Boys" (senza dimenticare gli abilissimi Giganti) e "le grandi band vocali degli anni ‘70" rappresentate da Eagles, Queen e New Trolls.

I Freedom Quartet, quattro grandi voci con differenti esperienze stilistiche, creano un amalgama sonoro irripetibile. Prendendo spunto da grandi gruppi del quali "The cathedrals", "Kingdom Heirs" e "Gold City", il gospel (il canto religioso americano, con testi tratti dalle sacre scritture) viene filtrato attraverso sonorità moderne ed accattivanti con uno stile immediatamente riconoscibile e fruibile da qualsiasi fascia di pubblico. I particolari arrangiamenti vocali mettono in evidenza le diverse timbriche dei componenti che spaziano dal basso profondo alla limpida voce del soprano. Oltre ai due lavori in CD "Movin" e "Great Day", i Freedom Gospel Quartet hanno in programma un concerto sulle più belle canzoni americane degli anni sessanta ("America dreamin"), uno sulle canzoni da film ("8 MM"), uno sui grandi gruppi rock mondiali ("Rock Bands") e uno sui gruppi vocali celebri del ‘900 ("Voices").

Info

Pontedera Music Festival info@pontederamusicfestival. com 0587 212 124

Museo Piaggio museo@museopiaggio.it