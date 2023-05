Torna con una nuova e ricca edizione Fumetti e Popcorn, la rassegna che attraverso omaggi, proiezioni, presentazioni e incontri con grandi maestri e giovani talenti, esplora il connubio tra Fumetto e Cinema. L’evento diretto da Alessandra Ioalè, realizzato dal Cineclub Arsenale e dedicato alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, si svolgerà a Pisa da maggio a ottobre 2023 negli spazi al chiuso dell’Arsenale, e all’aperto presso il Giardino di Via La Nunziatina ed il Parco delle Concette.

Ad aprire la manifestazione sarà venerdì 19 maggio (ore 19,30) il pluripremiato maestro dell’animazione Bruno Bozzetto, che presenterà all’Arsenale la sua ultima graphic novel Tugèin, realizzata con Grégory Panaccione, e introdurrà la proiezione del suo film d’esordio West and Soda, divenuto un classico dell’animazione internazionale. E poi gli omaggi a Bonvi, alla Walt Disney, al noir Venere privata e al cult Viaggio a Tokyo, i focus sulla Cina e sul rapporto tra uomo e macchina nell’era delle A.I., gli Aperitivi col fumetto italiano e la nuova sezione Fumetti & Popcorn Kids con laboratori creativi, presentazioni e proiezioni per bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 10 anni.

In programma oltre 20 eventi fra incontri e proiezioni, e oltre 15 ospiti fra cui i fumettisti Paolo Bacilieri, Tito Faraci, Caelpher, Eliana Albertini e Gero Arnone, Percy Bertolini, Lucia Biagi, Vincenzo Filosa, Francesco D’Isa, Massimo Giacon, Emiliano Pagani e Fabrizio Pluc Di Nicola, e numerose altre figure legate alla nona e settima arte, come Sofia Bonvicini, Alberto Brambilla, Francesco Verso, Matteo Contin e Davide Barbafiera. Il manifesto ufficiale è realizzato da Eliana Albertini, talento del fumetto italiano, vincitrice del Nuove Strade ai Premi Micheluzzi del festival Napoli Comicon.

Fumetti & Popcorn è un progetto realizzato con il contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, in collaborazione con Fondazione Tuono Pettinato, Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, Sistema Museale di Ateneo, Museo degli strumenti per il calcolo, Istituto Confucio di Pisa, Future Fiction, Internet Festival, La Nunziatina, Parco delle Concette e Libreria Ghibellina.

IL PROGRAMMA

Venerdì 19 Maggio 2023

Ore 19.30 Cineclub Arsenale - Presentazione di Tugèin (ReNoir Comics) - Incontro con Bruno Bozzetto

Ore 20.30 Cineclub Arsenale - Proiezione di West and soda di Bruno Bozzetto

Mercoledì 24 Maggio 2023

Ore 19.30 Cineclub Arsenale - Presentazione di Venere privata (Oblomov Edizioni) - Incontro con Paolo Bacilieri

Ore 20.30 Cineclub Arsenale - Proiezione di Il caso ‘Venere privata’ di Yves Boisset

Domenica 11 Giugno 2023

Ore 18.00 Cineclub Arsenale - Omaggio a Bonvi: Nick Carter dalla Tv al fumetto - Incontro con Sofia Bonvicini e Alberto Brambilla

Mercoledì 21 Giugno 2023

Ore 19.30 La Nunziatina - Presentazione di Stanotte sfilano cento fantasmi (Future Fiction) - Incontro con Francesco Verso e Gabriele “Caelpher” Ghirelli

Ore 21.30 Parco delle Concette - Proiezione in anteprima di Annular Eclipse di Zhang Chi

Martedì 4 Luglio 2023

Ore 19.30 La Nunziatina - Presentazione di La vita della mia ex per come la immagino io (Minimum Fax) - Incontro con Eliana Albertini e Gero Arnone

Venerdì 21 Luglio 2023

Ore 19.30 La Nunziatina - Presentazione di Da sola (Diabolo Edizioni) - Incontro con Percy Bertolini e Matteo Contin

Mercoledì 26 Luglio 2023

Ore 19.30 La Nunziatina - Presentazione di The Cyan’s anthem (Eris Edizioni) - Incontro con Lucia Biagi

Martedì 5 Settembre 2023

Ore 19.30 La Nunziatina - Presentazione di L’uomo con la faccia in ombra (Feltrinelli Editore) - Incontro con Tito Faraci

Ore 21.30 Parco delle Concette - Omaggio alla Walt Disney: Topolino elettronico – Sonorizzazione dal vivo dei corti muti di Mickey Mouse diretta da Davide Barbafiera

Sabato 23 Settembre 2023

Ore 19.30 Cineclub Arsenale - Presentazione di Viaggio a Tokyo (Canicola) - Incontro con Vincenzo Filosa

Ore 20.30 Cineclub Arsenale - Proiezione di Viaggio a Tokyo di Yasujir? Ozu

Venerdì 6 Ottobre 2023

Ore 19.30 Cineclub Arsenale - Il futuro del fumetto e dell’audiovisivo nell’era delle A.I. - Incontro con Francesco D’Isa e Massimo Giacon

Ore 20.30 Cineclub Arsenale - Proiezione di Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone di Hideaki Anno

Domenica 15 Ottobre 2023

Ore 10.30 Cineclub Arsenale - Presentazione di Roba da mostri (Tunué) – Incontro e laboratorio con Emiliano Pagani e Fabrizio Pluc Di Nicola

Martedì 17 Ottobre 2023

Ore 20.30 Cineclub Arsenale - Proiezione di Akira di Katsuhiro Otomo

Martedì 24 Ottobre 2023

Ore 20.30 Cineclub Arsenale - Proiezione di Ghost in the shell di Mamoru Oshii

I laboratori creativi di ‘Fumetti & Popcorn Kids’ si terranno ad ottobre nel corso delle domeniche.