Fuochi e tamburi a Castelnuovo Val di Cecina

Domenica 1 agosto, a partire dalle 18, Castelnuovo Val di Cecina si tinge di rosso fuoco con l'evento 'Nel borgo tra fuochi e tamburi'. Nel borgo medievale arriveranno infatti i Mercenari con il loro suggestivo spettacolo di fuoco. Due i momenti in programma: il primo evento sarà alle 18 in piazza 20 settembre, mentre lo spettacolo finale si terrà alle 21.30 in piazza del Popolo. Saranno presenti anche stand con panini e birra.