Giochi a Pontedera per l'anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Domenica 20 novembre, in occasione del 33° anniversario della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, sono stati organizzati giochi, danze e laboratori in diversi punti di Pontedera. Tre gli appuntamenti, che si svolgeranno nel pomeriggio. Al parco Baden Powell, con l'organizzazione di Arnera, apertura straordinaria del centro giochi Oltrera 'La Casina' dalle 15 alle 17. E, sempre nella stessa zona, alle 16.30, inaugurazione della panchina blu 'Per i diritti delle bambine e dei bambini'.

In piazza Giovanni Paolo II, a Gello, Chez Nous Le Cirque organizza laboratori di circo sotto al tendone, dalle 15 alle 17. Terzo appuntamento in piazza Vittime dei lager nazisti dove, con Uisp Valdera, sarà possibile partecipare a eventi con giochi da tavolo e animazione dalle 15.30 alle 18.30. C'è inoltre da sottolineare che ritorna il percorso formativo di Arci Ragazzi, con una serie di incontri, dal titolo 'I Diritti sono di Tutti', presso la sede della cooperativa Arnera in via Brigate Partigiane ( il calendario è nel volantino allegato ).

Iniziative anche nei due nidi comunali: il nido comunale 'La Mongolfiera' ha pensato di condividere il significato e il valore dei principi fondamentali della convenzione internazionale con le famiglie e l'intera comunità educante grazie ad una breve pubblicazione che ricorda i primi articoli di questo atto così rilevante per l'infanzia. A contribuire fattivamente alla realizzazione di questa piccola pubblicazione, ha dato il suo contributo gratuitamente un babbo del nido, artista e disegnatore, Mirko Filippi, che ha realizzato 7 belle illustrazioni originali che narrano l'importanza di stare al fianco dei nostri bambini. Il tutto sarà donato ai genitori. Le illustrazioni potranno essere visionate da chiunque passi dalla struttura educativa perché saranno esposte anche all'esterno del nido, che fa parte del Polo 0-6 Enzo Catarsi, dove la riflessione è stata portata avanti anche dai bambini e dalle bambine dell'Infanzia Mirò attraverso domande stimolo e la creazione di elaborati.

Al nido 'La Coccinella' invece sarà organizzato un momento di riflessione e sensibilizzazione rivolto alle famiglie dei bambini iscritti, proponendo delle letture dei Diritti Naturali di Gianfranco Zavalloni durante l'assemblea dei genitori che si terrà lunedì 21 novembre alle 17 (saranno gli stessi genitori a scegliere e leggere i diritti).

Da venerdì 18 saranno inoltre esposti nella zona dell'accoglienza del nido dei pannelli realizzati dalle educatrici su questa tematica e in particolare sul diritto ad avere un nome e sul diritto a sporcarsi.