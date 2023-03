Giornata mondiale della sindrome di Down, all'Arsenale proiezione di due docufilm

In occasione della Giornata Mondiale delle Persone con sindrome di Down, martedì 21 marzo l'AIPD (Associazione italiana persone Down) Sezione di Pisa organizza la proiezione di due Docufilm realizzati all'interno della rassegna cinematografica "Super8: superare la diversità con otto pellicole" del progetto ISI – Facile Così finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini. Il presidente Michael Schinella ad apertura dell'incontro presenterà i i dati Censis/AIPD Non Uno di Meno.

Il pubblico in sala assisterà a "Scaccia Paura" e " Una Settimana al mese", due video che raccontano il sogno di una vita indipendente e la realizzazione di tale sogno nella sua quotidianità, presso il Cinema Arsenale in vicolo Scaramucci 2, dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

Il programma