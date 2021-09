Giornate europee del patrimonio: apertura straordinaria del Museo Nazionale di San Matteo

Per le Giornate Europee del Patrimonio al Museo Nazionale di San Matteo sono in programma tre visite guidate gratuite ai capolavori delle collezioni comprese nel biglietto di ingresso al museo, sabato 25 alle ore 15.30 e alle ore 17.30 e domenica 26 alle ore 11.30.

Sabato 25 apertura straordinaria serale, con due ingressi al costo simbolico di 1 euro alle 20 e alle 21.30 con visite tematiche per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante.

Alle ore 20.30 e alle 22.00 il direttore del museo dà appuntamento ai visitatori nella suggestiva sala della scultura monumentale al piano terra, in prossimità del sepolcro dei Conti della Gherardesca, per ascoltare la lettura dei versi del XXXIII canto dell’Inferno della Divina Commedia in cui il Sommo Poeta incontra il Conte Ugolino della Gherardesca e un resoconto della sua storia tratto dai Fragmenta Historiae Pisanae.

La tomba della famiglia della Gherardesca è un complesso monumentale tombale che raccoglieva le ossa dei membri dell'antica casata dei della Gherardesca, conti di Donoratico. Si trovava un tempo nella chiesa di San Francesco in Pisa di cui i Della Gherardesca erano patrocinatori. Fu scolpita in marmo da Lupo di Francesco. Era composta da vari elementi tra cui il sarcofago, statue e pinnacoli gotici. La tomba doveva essere in origine policroma e tracce della colorazione sono visibili tutt'oggi.

A causa delle alterne vicende della chiesa che la videro due volte trasformarsi in caserma militare, prima sotto il dominio fiorentino, poi sotto quello napoleonico, la tomba fu smembrata e i pezzi spostati in più luoghi distinti. In tempi recenti è stata infine ricomposta in due luoghi: la parte col sarcofago nel Camposanto monumentale, alcune statue e le guglie della sommità nel Museo nazionale di San Matteo.

Tutte le visite sono riservate ad un massimo di 15 persone per turno.

