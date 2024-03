Girovagando per Pisa - Visita guidata 'RiscopriAmo Pisa'

Continuano i tour guidati dell’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa' avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Domenica 31 marzo alle ore 16.00 partirà il tour ''Girovagando per Pisa''.

Punto d'incontro: Stazione centrale. Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Da Corso Italia a Via Santa Maria, da Sud a Nord dell’Arno. Gianmarco Cinini, guida turistica di Pisa, vi illustrerà i numerosi beni artistici e paesaggistici situati tra i poli opposti della città.

La prima parte del tour si concentrerà sull’illustrazione di Pisa dal Secondo Dopoguerra ad oggi, attraversando la zona a Sud dell’Arno, ampiamente ristrutturata dopo il conflitto mondiale. In seguito, il Ponte di Mezzo ci collegherà alla parte Nord, ove si innalzano le bellezze artistiche testimonianti il glorioso passato di questa città.



Via Santa Maria ci condurrà, allo stesso modo che conduceva migliaia di pellegrini nel Medioevo, in Piazza dei Miracoli, dove avrà termine la nostra esplorazione.