Gran trekking di Filettole verso il Lago di Massaciuccoli

Indirizzo non disponibile

Gran Trekking di Massaciuccoli

Una lunga ma semplice escursione, con un avvicinamento lento e inusuale all'area del lago di Massaciuccoli. Partenza da Filettole camminando per piccole valli nascoste tra i colli d'oltre Serchio fino a scollinare nei versanti a mare che regaleranno scorci fantastici sull'area del lago. Pranzo tra le bellissime rovine di Massaciuccoli romana per poi scendere a livello del lago ed esplorare le aree bonificate che lo circondano e ritornare poi a Filettole, chiudendo l'anello.





Info tecniche

18km

200m di dislivello

Inizio ore 10:30

Fine ore 17:30 c/a



Quota partecipazione

Costo: 17,00 €

Max 25 Persone - prenotazione obbligatoria

Difficoltà: Medio/facile nessuna difficoltà tecnica, ma un percorso lungo.



Contatti

Per info e prenotazioni:

info@azimut-treks.com

3395675637 - Giulio





Modulo di iscrizione

https://forms.gle/FP2pGsB4MEXZ1c269