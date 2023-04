Grande trekking delle colline di Lari

«Venni a Lari e dalla sua rocca mostrai paese vasto, la parte più bella di Toscana, ove da far cose non restava, era ogni cosa di tutto suo punto compita.» Con queste parole il Granduca Pietro Leopoldo II, in visita dopo il terremoto del 1846, riassume la ricchezza di questi luoghi, fatta di sconfinati panorami e antica presenza umana. Le colline larigiane, abitate fin dagli etruschi, sono state centrali nelle lotte per il potere del Medioevo e importante crocevia di merci e uomini, lasciandoci oggi deliziosi borghi lungo i crinali e una fiorente tradizione agricola ancora viva nelle campagne.

Questa escursione unisce piccoli paesi con il passo lento di un tempo, lungo itinerari campestri secolari.



Partenza dall’accogliente Usigliano seguendo la vecchia strada in mezzo agli ulivi verso Lari, con vista sulla cittadina fortificata; discesa dolcemente nella piana con la sua piccola chiesa romanica per poi risalire a Casciana Alta. Qui passeggiata per godere dei piccoli scorci fra le case e della grande vista verso est dalla piazza e una storia porterà fino alla lontana Cuba…Raggiungimento di Ceppato e la sua torre, per noi il luogo più alto, e pranzo fra i suoi angoli.



Nella seconda parte della nostra giornata i partecipanti saranno avvolti da panorami a perdita d’occhio, raggiungeranno la terrazza sull’orizzonte ovest del Santuario della Madonna delle Nevi, visiteranno il caratteristico borgo di Sant’Ermo con la Pieve e il suo lavatoio dalle acque cristalline, per poi scendere attraverso un passaggio nascosto nell’incantevole e dimenticata valle dell’Ecina, dai mulini che furono. Un ultimo sguardo sulle colline illuminate e ritorno al paese di Usigliano, magari per un salto allo storico circolo ancora aperto.



Lunghezza: 13 km

Dislivello 350 m

Difficoltà: E (medio) adatto a persone abituate a camminare

Non adatto sotto i 12 anni ma invitiamo tutti i genitori a contattarci per un confronto preliminare.

Difficoltà: salita nel pomeriggio

Numero min. partecipanti: 6

Numero max partecipanti: 20 persone

Cani: 2 ammessi - contatta la guida.

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione

• € 17,00 adulto fino a 12 anni

• € 12,00 sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

- Servizio Guida Ambientale Escursionistica

_____________________________________



Per prenotarti e partecipare compila questo modulo

https://www.azimut-treks.it/trekking-colline-lari



• Mail: andreini.letizia@gmail.com