Halloween a Pontedera: il week-end degli orrori è in arrivo

Un fine settimana all'insegna del brivido e del divertimento prende vita nelle principali piazze e strade del centro città con ' Halloween a Pontedera' . Il nuovissimo week-end degli orrori organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Pontedera va in scena sabato 29 e domenica 30 ottobre . Due giorni di spaventosi appuntamenti per grandi e piccoli che regalerà un autentico spettacolo a tema horror nei giorni più oscuri dell'anno.

Tante terrificanti iniziative animeranno il centro di Pontedera già dalla mattina con lo speciale mercatino dell'artigianato in via Primo Maggio e via Saffi , dove non mancheranno zucche, fantasmi, pipistrelli e altre creature da brivido. Poi lo show si sposterà anche in piazza Martiri della Libertà , con i trampolieri e lo spettacolo del fuoco. I n piazza della Concordia invece si esibirà la scuola di circo con trapezio e led luminosi mentre i gonfiabili e il salterello sono pronti a regalare sorrisi e divertimento ai più piccoli in piazza Belfiore , insieme al teatrino e allo spettacolo di burattini e alla postazione gaming con simulazione di guida posizionata in piazza Curtatone .