'Happy halloween': attività per famiglie al Museo della Grafica

Torna l’appuntamento con Halloween per le famiglie al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa). Tra storie di paura e opere d’arte esposte nelle mostre temporanee in corso, tanti giochi ‘paurosi’ e attività divertenti attendono i piccoli partecipanti e i loro accompagnatori per trascorrere un pomeriggio all’insegna dell’arte e del divertimento.



Costo: 4 euro

Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili scrivendo una e-mail a: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it.

Scadenza prenotazioni: venerdì 29 ottobre, ore 13. È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Per maggiori informazioni

Telefono: 050 2216059/70 - Email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



Per accedere al Museo è necessaria la certificazione verde COVID-19 per gli adulti accompagnatori.

