I concerti della Normale: Quintetto Cherubini

Il Quintetto Cherubuni si esibirà al Teatro Verdi di Pisa per 'I Concerti della Normale'. Martedì 13 febbraio alle ore 21 il gruppo composto da due violini, due viole e un violoncello eseguirà i quintetti KV 515 e KV 593 di Wolgang Amadeus Mozart e, in prima assoluta, un quintetto del compositore Marco Decimo. Biglietti in vendita presso il Teatro Verdi di Pisa e online tramite il Circuito Vivaticket. Maggiori info su www.sns.it.