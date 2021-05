'I tre porcellini' alla Città del Teatro di Cascina

La Città del Teatro riapre al pubblico delle famiglie con due spettacoli:

domenica 23 maggio alle 18.00 'I tre porcellini' della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, domenica 6 giugno 'Che forma hanno le nuvole?' di Elea Teatro|Indistria Scenica.



I TRE PORCELLINI

drammaturgia Renzo Boldrini

regia Michelangelo Campanale

con Renzo Boldrini

luci, scene Michelangelo Campanale

operatore multimediale Ines Cattabriga

tecnico audio e luci Roberto Bonfanti

oggetti Iole Cilento

costumi Massimo Poli|Sartoria Fiorentina



II 3 porcellini, tra i più famosi racconti della tradizione orale europea, in questo spettacolo diventa un pre/testo, uno specchio necessario a evocare i ricordi d'infanzia di un buffo personaggio, di nome Ultimo, che gira il mondo, con una valigia che ben presto si rivelerà essere un piccolo teatro.

La storia dei 3 porcellini diventano il lievito per un doppio livello narrativo che intreccia la fiaba originale con le memorie d'infanzia di Ultimo, il suo viaggio di crescita, superamento delle paure fisiologiche insite nel percorso verso l'autonomia di ogni bambino.



teatro d’attore e immagini

6-10 anni

durata 55’

sala piccola

Biglietti da 5 a 7€ + d.p.



Prevendita on line e nel circuito BoxOffice e Ticketone

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...