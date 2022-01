Icaro - I begin to lose control

Spettacolo teatrale 'Icaro', venerdì 14 gennaio, al Teatro Nuovo Pisa.



Produzione Azulteatro

di e con Serena Gatti e Raffaele Natale

Versi Serena Gatti

Musiche Raffaele Natale

Luci Fabrizio Leverone

Elementi in rame Benedetto Gatti



Progetto vincitore del bando #CREA,

Selezionato per Altofest (Napoli), Crash Test (Vicenza), TrenOff (Bologna)

In residenza presso Teatro Belisario/Buenos Aires, Tenuta dello Scompiglio, Aldes, Fondazione Sipario Toscana, La Luna e i Calanchi (Aliano)

Anteprima internazionale Festival Faki Zafaki Zagabria



Uno studio radio accoglie Icaro per fare luce sul suo caso. Per il mito Icaro vola contro il sole e viene punito con la morte. Qui invece non muore, il suo andare contro le regole non è, come si crede, orgoglio, ma l’atto ribelle e folle di seguire l’estasi. Icaro cade non perché da vanaglorioso si è montato la testa, ma perché ha il terrore e il desiderio della vita.

Icaro si trova nel mondo di oggi, a vivere un’altra possibilità. La vita reale, nelle sue mani, nei suoi comportamenti, risulta assurda. Da un lato viene accolto come un mito, dall’altro ritenuto un idiota, un perdente, un sognatore. Icaro sceglie di volare ancora verso la luce, pericolosa e vitale al tempo stesso. È un inno alla perdita di controllo, al rischio, al perseguire il proprio anelito, all’accettare di essere come alieni nel mondo. Uno spettacolo che coniuga musica dal vivo, visione, poesia, movimento, con punte di ironia e di sublime, leggero e profondo come il mito che porta in scena. Una liturgia lisergica del dissenso.