'Identità donna', al Teatro Nuovo doppio spettacolo contro la violenza di genere

Venerdì 10 marzo, in occasione del mese dedicato alle donne e nell'ambito della rassegna 'Emozionarsi in danza', il Consorzio Coreografi Danza d'Autore/Movimentoinactor propone un doppio appuntamento di danza al Teatro Nuovo Pisa con la serata dal titolo 'Identità di donne', tema che farà da filo conduttore ai due spettacoli che andranno in scena.

Apre la serata il passo a due de 'La Nona. Quel che resta di noi e della terra' (ore 19:30) interpretato da Iolanda del Vecchio e Pauline Manfredi sulle coreografie di Flavia Bucciero. Sulle note della IX Sinfonia di Beethoven con le incursioni di musica elettronica di Antonio Ferdinando Di Stefano si snoderà il racconto del percorso necessario di riconciliazione tra gli uomini e la natura. Un percorso di sola andata che genera numerose contrapposizioni che però si risolvono in nuove armonie.

Segue lo spettacolo 'Me pareva 'na favola', che ha vinto il primo premio 'Donne da palcoscenico', indetto da Minimiteatri, Comune di Rovigo, Fondazione Rovigo per la cultura. Una riflessione contro la violenza domestica sulle donne, realizzata attraverso il linguaggio del teatrodanza. Ad essere raccontata è una relazione che sembra la concretizzazione di una favola, di un sogno con relativo "principe azzurro" ma che rapidamente si trasforma, rivelando il lato oscuro di una passione che diviene volontà di possesso, sopraffazione, violenza da parte dell'uomo.

La donna protagonista dello spettacolo - interpretata dalla danzatrice Leila Ghiabbi (che ne cura anche la coreografia) -rivive attraverso la sua immaginazione, le diverse fasi di un rapporto, ormai deteriorato, per prenderne pienamente coscienza ed esplodere, alla fine, in un grido di liberazione. Il corpo è luogo privilegiato e fragile in cui le emozioni si manifestano, interagendo con il mondo esterno. Quando la pelle viene violata e ferita, la parola diventa strumento di sutura. Superare il silenzio è il primo passo coraggioso per creare i presupposti per nuove condizioni di vita. Il disegno luci della serata è curato da Riccardo Tonelli. Entrambi gli spettacoli sono realizzati con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Toscana.

Info

Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Informazioni e prenotazioni : concorda.promozione@gmail.com Whats app: 333 891 4798. Teatro Nuovo 392 323 3535