Il calendario civile - Un dialogo

Martedì 19 marzo alle ore 17.30 presso la Domus Mazziniana (Via M. d'Azeglio 14, Pisa), prenderà il via il ciclo di Dialoghi sulla Public History, promosso da Università di Pisa (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere), Associazione Italiana di Public History, Centro Interuniversitario per la ricerca e lo sviluppo della public History , Società Toscana di Scienze Naturali e dalla stessa Domus Mazziniana.

Il primo incontro sarà dedicato al Calendario civile, un tema diventato sempre più centrale nella didattica nel corso degli ultimi anni.

Se l'esigenza di sviluppare momenti di riflessione e di approfondimento, incentivata anche dall'introduzione dell'Educazione Civica come disciplina curricolare, appare ampiamente condivisibile, abbiamo però assistito ad un moltiplicarsi di giornate, nazionali, mondiali, internazionali, che rischiano di svuotare il senso di tali iniziative.



E' inoltre legittimo chiedersi se sia corretto dal punto di vista didattico ed educativo la costruzione di una ritualità "di Stato" che selezioni all'interno della storia e delle memorie pubbliche e collettive solo alcuni eventi o processi ritenendoli significativi o simbolici per la costruzione di un'identità comune e condivisa.

Su questo ci interrogheremo con Carlotta Ferrara degli Uberti, docente all'Università di Pisa, Honoray Associate Professor all'University College di Londra (UCL) e collaboratrice del MEIS - Museo dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, per cui ha recentemente curato la mostra Inside & Out - Oltre il Ghetto, Orsetta Innocenti, docente di Italiano e Storia nella scuola superiore, studiosa di letteratura comparata e di questioni didattiche, membro del direttivo di Compalit-Scuola, formatrice di Educazione Civica per l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e Guri Schwartz, associato di Storia contemporanea all'Università di Genova, si occupa, tra l'altro, della costruzione dell'identità italiana in età repubblicana.





